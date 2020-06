Morreu médico chinês cuja pele ficou escura devido ao tratamento do coronavírus

Um médico chinês, cuja pele de repente ficou escura depois de ficar gravemente doente com coronavírus, morreu depois de combater a infeção durante quase cinco meses.

De acordo com o Daily Mail, Hu Weifeng, que ficou infetado em janeiro, morreu num hospital em Wuhan, na China.

O médico de 42 anos foi tratado nos cuidados intensivos durante mais de um mês antes de perder a vida devido a complicações provocadas pelo coronavírus.



O urologista era colega do denunciante da Covid-19, Li Wenliang, que foi repreendido pela polícia por fazer soar o alarme do vírus e depois morreu da doença. Ambos trabalhavam no Hospital Central de Wuhan.

Um porta-voz tinha já esclarecido que o tom de pele anormal do Dr. Hu foi causado por um antibiótico administrado durante o tratamento.

Um dos colegas de Hu, Yi Fan, cuja pele também ficou escura devido ao coronavírus, recuperou completamente depois de adoecer ao mesmo tempo.