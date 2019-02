Chamado Momo, e protagonizado por uma sinistra figura, o jogo alegadamente levaria crianças a magoarem-se e, em casos extremos, a cometer suicídio.

Um novo jogo que alegadamente circulava pela Internet, maioritariamente através do WhatsApp e pelo jogo Minecraft, preocupou famílias e autoridades. Chamado Momo, e protagonizado por uma sinistra figura, levaria crianças a magoarem-se e, em casos extremos, a cometer suicídio. Mas especialistas no Reino Unido garantem que este desafio não será mais que um "pânico moral" espalhado pela comunicação social e por adultos, escreve o The Guardian.

Alertas sobre o suposto jogo garantiam que a personagem pedia informações pessoais aos participantes ou mostrava já ter conhecimento das mesmas. Ameaçaria os jogadores e as suas famílias, incitando-os a magoar-se e enviando imagens violentas e macabras.

Depois de centenas de partilhas no Facebook que voltavam a falar do desafio, e de vários pais terem garantido que imagens da sinistra personagem surgiam durante episódios de desenhos animados, a Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Crianças do Reino Unido garantiu que não existem evidências de que o jogo tenha levado alguma criança a magoar-se propositadamente.

Mas, segundo a organização, o "histerismo mediático" pode estar a levar pessoas vulneráveis a ficar em risco.

"O facto de estas histórias serem altamente publicitadas leva pessoas vulneráveis a saber do assunto e cria um risco", disse ao jornal um porta-voz da Samaritans, uma organização britânica que ajuda pessoas a nível emocional. "Até agora não temos evidências neste país que liguem algum caso de suicídio ao Momo".

O primeiro alerta foi dado pelas autoridades mexicanas em julho de 2018. A Unidade de Investigação em Crimes Informáticos do estado de Tabasco, no México, onde o alegado desafio se tornou popular, alertou para o uso do jogo viral para roubar informação pessoal e dados financeiros, para assediar e extorquir os participantes, incitar à violência, automutilação ou suicídio. Segundo alertaram, na altura, as autoridades do México, o desafio estaria a gerar transtornos físicos e psicológicos como ansiedade, depressão e insónia nos participantes.

Mãe diz que filha ficou traumatizada: "Batia com a cabeça nas paredes"

Victoria Turner garante que a filha ficou tão aterrorizada após ser exposta ao desafio que batia com a cabeça nas paredes da escola. Diz ainda, citada pelo Daily Mail, que a criança, de sete anos, se recusa a ir à casa de banho sozinha e sofre de paralisia do sono.

Callie tapou os ouvidos, gritou e desatou a chorar quando a mãe, após ver as publicações nas redes sociais que alertavam os pais para o desafio, lhe perguntou pela personagem. "Estou completamente devastada. Perguntei à minha filha se tinha ouvido falar do Momo e a Callie desatou a gritar. Tinha os dedos nos ouvidos, começou a chorar e demorei muito tempo a consolá-la", explicou a mulher, de 24 anos. "Quando conseguiu falar disse-me: ‘mamã, é um segredo, não te posso contar’".

Semanas antes, Victoria tinha recebido uma chamada da escola de Callie, que estava preocupada com as mudanças de comportamento da criança.

A criança contou depois à mãe que viu o boneco enquanto via vídeos no YouTube - mas num canal apenas para crianças a que Victoria por vezes lhe dá acesso.

Criança "aterrorizada" não sai do lado da mãe

Sophie Giblin, em declarações ao mesmo jornal, contou que o filho, de cinco anos, está "aterrorizado" e não sai do seu lado desde que viu a personagem do alegado desafio. De acordo com a criança, o boneco surgiu enquanto via um episódio da Porquinha Peppa, tendo-lhe dito que se contasse alguma coisa que a sua família morreria.

Harry esteve ainda mais de 24 horas sem contar à mãe, com medo que algo acontecesse. Mas nos dias seguintes, a criança estava aterrorizada e não deixava Sophie.

"Ele sentou-se e disse-me que tinha visto o Momo várias vezes, enquanto via vídeos no YouTube. Disse-me que era um segredo, e que os vídeos lhe diziam que ele era um menino mal comportado e que se contasse alguma coisa magoavam a sua família".

Apesar destas queixas de pais que garantem que os filhos viram o personagem em vídeos do YouTube, a empresa afirma que não encontrou "evidências" do desafio.