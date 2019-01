Modelo afirmava ter mensagens de CR7 a ameaçar que “a cortava às postas”, mas afinal a voz é de alguém a tentar imitar o português.

Jasmine Lennard afirmava ser o trunfo na acusação de Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo, uma vez que garantia ter em sua posse gravações em que o português ameaçava que a "sequestrava e cortava às postas de saísse com outra pessoa".



As declarações levaram mesmo o advogado da americana que acusa Ronaldo de violação a viajar dos EUA para Londres de forma a se encontar com Lennard mas, segundo o Correio da Manhã, a conversa revelou-se um desperdício de tempo.



