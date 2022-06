Ministro dos Negócios Estrangeiros russo nega que Putin esteja doente

Sergei Lavrov deu uma entrevista à TF1 onde abordou temas como a possível doença de Vladimir Putin e os objetivos da Rússia na guerra. Afirmou que a Rússia tinha as suas atenções viradas para o leste da Ucrânia e que no resto do país as pessoas tinham de decidir se ficariam "felizes em retornar a um regime neonazi que provou ser russófono".