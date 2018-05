gerais de Julho

O ministro do Interior do Paquistão, Ashan Iqbal, foi atingido com um tiro, este domingo, numa aparente tenativa de assassinato durante uma visita a uma assembleia cristão em Narowal, na provínvia de Punjab. Segundo as autoridades, o atacante foi detido imediatamente após os disparos."Assim que [Iqbal] saiu do carro, um jovem disparou contra ele", explicou o chefe da polícia local, Imran Kishwar. "O ministro sobreviveu felizmente. Graças a Deus, está fora de perigo", revelou também o ministro-adjunto do Interior, Talal Chaudry.Este acidente aumenta ainda mais o clima de tensão que se está a viver no período que antece as eleições as. Em comunicado, o primeiro-ministro do Paquistão, Shahid Khaqan Abbasi, condenou com veemência o ataque e exigiu um relatório detalhado sobre o incidente.