Angela Merkel foi reconduzida, esta quarta-feira, para o quarto mandato como chanceler da Alemanha, de novo à frente de uma coligação de governo, seis meses depois das eleições.

Chanceler da Alemanha desde 2005, Merkel alcançou a maioria absoluta na votação no Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão. Dos 709 deputados, foram contabilizados 688 votos válidos (364 a favor, 315 contra e nove abstenções).



A coligação de Merkel, integrada pela União Democrática Cristã (CDU), a União Social-Cristã (CSU), da Baviera, e o Partido Social-Democrata (SPD), reúne 399 lugares no Bundestag.

Angela Merkel, líder da CDU desde 2000, assumiu o cargo de chanceler alemã pela primeira vez a 22 de Novembro de 2005.

Nos três mandatos anteriores, Merkel esteve à frente do Governo alemão sempre depois de ter formado coligações.