Merkel avisa contra relaxar restrições: Ainda estamos a viver a fase inicial da pandemia

Angela Merkel pediu hoje aos alemães para mostrarem resistência e disciplina para ultrapassar a pandemia do novo coronavírus, que "ainda está no início". Em dia de Conselho Europeu, pediu um orçamento da União Europeia maior para apoiar a recuperação dos países-membros.





A chanceler alemã manifestou-se preocupada com os alemães estarem a relaxar os esforços de distanciamento social. Os governos federais e regionais decidiram reabrir algumas lojas esta semana.A Alemanha é o quinto país com mais casos (148.046) de Covid-19, atrás dos EUA, Espanha, Itália e França. Contudo, as mortes mantêm-se baixas, devido à campanha de testagem abrangente. Morreram 5.094 pessoas e há mais recuperados que novos infetados."É precisamente porque os números dão origem à esperança que me sinto obrigado a dizer que este resultado interino é frágil. Estamos em gelo fino, o gelo mais fino", sublinhou Merkel no parlamento alemão. "Estamos longe de nos termos livrado. Não vivemos a fase final da pandemia, mas ainda o seu início."As medidas podem estar a abrandar, mas as regras de distanciamento social devem manter-se até 3 de maio - Merkel reúne com os governantes regionais a 30 de abril para saber como proceder depois de 3 de maio. As escolas vão começar a reabrir a 4 de maio, com prioridade para os alunos que queiram entrar na universidade. Os cabeleireiros também vão reabrir.Para Merkel, alguns estados alemães estão a ser "muito rápidos, para não dizer demasiado rápidos" ao relaxar as medidas de isolamento.