A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi operada esta segunda-feira a um rim. Segundo informou a Casa Branca em comunicado, a operação deveu-se a uma "doença benigna no rim".





"Esta manhã, a primeira-dama Melania Trump foi submetida a um procedimento de embolização para tratar uma doença renal benigna. O procedimento foi bem-sucedido e não houve complicações", refere o comunicado, citado pela CNN.

A mulher de Donald Trump foi operada no Walter Reed National Military Medical Center, onde está a recuperar da operação. "A primeira-dama está ansiosa por recuperar totalmente para poder continuar com o seu trabalho em prol das crianças de todo o mundo", explica a nota.



Segundo o New York Times, Melania, de 48 anos, vai continuar internada durante uma semana.

