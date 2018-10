Em Espanha, mais de um milhão de licenciados está em risco de pobreza, um aumento de 320 mil pessoas nos últimos anos, revela um estudo apresentado esta terça-feira pela Rede Europeia de Luta contra a Pobreza e a Exclusão Social no Estado Espanhol (EAPN) e avançado pelo El País. Segundo o jornal, a saída da crise redefiniu o perfil das pessoas pobres – em 2017, 35,8% de maiores de 16 anos com níveis de estudo médios ou elevados encontravam-se nestas circunstâncias.

"Passei muitas noites sem dormir pela angústia", contou ao jornal uma mulher de 52 anos, de Madrid. Engenheira de sistemas informáticos, trabalhou a vida toda nos Estados Unidos. No entanto, em 2006, regressou a Espanha. Desde 2016, altura em que foi despedida da empresa onde trabalhava, que não sabe arranjou uma solução. "Mandei mais de 500 currículos. Nestes dois anos aguentei-me com o dinheiro da indemnização, mas as poupanças acabaram". Inscreveu-se num programa de ajuda de procura de emprego e em Setembro conseguiu trabalho. Mas continua a viver no limite.