O jornalista faz ainda uma previsão para a terceira década do século XXI: "No final, vamos ver menos pobreza, uma menor taxa de mortalidade infantil e menos campos dedicados à agricultura. Vaiu haver mais tigres, baleias, florestas e reservas naturais. Os britânicos vão ser mais ricos, e cada um de nós vai usar menos recursos". "Não deixem que vos digam que a segunda década do século XXI foi um tempo mau. Nós estamos a assistir à mais impressionante melhoria das condições de vida da História da humanidade", escreve Ridley, lembrando que a taxa de pobreza desceu, pela primeira vez, dos 10%, sendo que quando este nasceu, em 1958, estava acima dos 60%. Estes valores são confirmados pela ONU no seu Relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, apesar de Ridley não referir a grande (e crescente) desigualdade ddentro das sociedades.Abordando um dos temas dos últimos anos, Ridley defende que a pegada ecológica dos países tem vindo a diminuir nos últimos anos, sendo que as nações gastam cada vez menos metal, menos água e menos terrenos. E segundo este jornalista, essa diminuição não é apenas em termos relativos, mas de forma absoluta. O autor dá exemplos de como as pessoas vivem com menos coisas, sendo que substituiu a sua câmara fotográfica, rádio, lanterna, bússola, mapa, calendário, relógio, leitor de CDs, jornais e cartas por um telemóvel. No entanto não refere o impacto da pegada ecológica destes aparelhos eletrónicos O jornalista faz ainda uma previsão para a terceira década do século XXI: "No final, vamos ver menos pobreza, uma menor taxa de mortalidade infantil e menos campos dedicados à agricultura. Vaiu haver mais tigres, baleias, florestas e reservas naturais. Os britânicos vão ser mais ricos, e cada um de nós vai usar menos recursos".

A discussão mantém-se: é legítimo tomar 2019 como o final da segunda década do século XXI? Há quem considere que sim e quem negue, afirmando que a década só acabará a 1 de janeiro de 2020. Mas a verdade é que os balanços têm sido feitos e o do jornalista Matthew Ridley é de que esta foi a melhor década de toda a história da humanidade.Num artigo de opinião escrito para a revista britânica The Spectator e intitulado " We’ve just had the best decade in human history. Seriously " ("Acabámos de ter a melhor década na história da humanidade. A sério"), Ridley tenta explicar que apesar "da grande recessão, da crise do euro, Síria, Ucrânia e Trump", os anos entre 2010 e 2019 foram os melhores de sempre a nível humanitário.O autor de O Otimista Racional (2013) diz que apesar de não aparecerem nas notícias, há vários indicadores que provam que este foi o melhor período de 10 anos de sempre.