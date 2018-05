Mais de 25 mil pessoas foram deslocadas na Colômbia devido à possibilidade de desmoronamento da maior barragem hidroeléctrica em construção no país e que pode ameaçar cerca de 130 mil habitantes.

O aviso de evacuação - um "alerta vermelho" – foi emitido para quatro dos 12 municípios situados em redor da barragem Hidroituango, que ameaça inundar esses municípios.

A construção desta barragem, destinada a cobrir um quinto das necessidades de energia da Colômbia, começou em 2010, com um custo que ascende a três mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros).

No início de maio, um deslizamento de terra bloqueou um túnel de desvio do rio Cauca, o segundo maior do país e que vai alimentar esta hidroeléctrica, levando o lago da barragem a começar a encher, quando o dique ainda não estava concluído.

Desde o início deste deslizamento, 12 de Maio, 25.234 pessoas, principalmente agricultores, foram retiradas para áreas seguras.

Em comunicado,a Unidade Nacional de Gestão de Desastres colombiana indicou desconhecer o número total de pessoas que poderão ser deslocadas.