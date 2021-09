Madrid: Mega botellón junta 25 mil pessoas na cidade universitária

Polícia diz que não foi avisada da concentração. Feste celebrava o início do ano letivo na universidade.

Um mega botellón juntou mais de 25 mil jovens em Madrid. Um ajuntamento que não se via desde o início da pandemia, há um ano e meio. Além do grande número de pessoas juntas, as imagens mostram que não traziam máscaras, nem cumpriam o distanciamento social.