O esfaqueamento levou ao internamento urgente de Bolsonaro que teve de ser sujeito a três operações.Durante a entrevista, Lula da Silva afirmou que desejava voltar a ser presidente do Brasil e que foi a sua ausência da vida política ativa que fez com que Bolsonaro conseguisse ser eleito, passando depois a criticar a presidência do militar.Nas eleições presidenciais de outubro, Bolsonaro venceu Fernando Hadad com mais de 50% dos votos.Já sobre as mensagens que o juiz encarregue pelo caso Lava Jato, em que o ex-presidente brasileiro é um dos principais suspeitos de corrupção, Sérgio Moro, trocou com procuradores, Lula considera que as mensagens trouxeram a verdade ao povo brasileiro de que o atual ministro da justiça é um mentiroso."Eu estou mais tranquilo hoje, por que a minha tranquilidade é daquele que sabe que é honesto. Que sabe que Deus sabe que eu sou honesto. O Moro sabe que eu sou honesto", acrescentou ainda Lula.

O Intercept iniciou no passado domingo uma série de reportagens sobre a operação Lava Jato publicando textos com mensagens e conversas privadas entre promotores e juízes brasileiros na aplicação Telegram, denunciadas por uma fonte anónima, que apontariam para a falta de imparcialidade e provas de colaboração ilegal na maior operação contra a corrupção do Brasil.

Num comunicado enviado à imprensa, a task-force da Lava Jato afirmou que as reportagens são fruto de uma publicação "tendenciosa e indica o intuito de atacar a operação".