O rapper luso-angolano vai ser recebido pelo presidente de Angola, bem como o jornalista Rafael Marques, entre outros activistas pelos direitos humanos.

A 27 de Outubro de 2015, Luaty Beirão terminava uma greve de fome ao fim de 36 dias sem comer, em protesto contra a sua prisão preventiva e a de outros 14 activistas angolanos. Estes homens estiveram quatro meses detidos por, alegadamente, estarem a preparar um golpe de Estado e um atentado contra o Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Esta terça-feira, três anos passados, Luaty será recebido no palácio presidencial pelo novo presidente angolano, João Lourenço.



O rapper e escritor luso-angolano não irá sozinho. Será acompanhado pelo activista e jornalista responsável pelo site Maka Angola, Rafael Marques, bem como por outros líderes de organizações da sociedade civil e não-governamentais. O presidente quer encertar um debate sobre "as questões da actualidade" angolana.



Numa nota de imprensa, a Casa Civil do Presidente da República angolana adiantou segunda-feira que, além de Rafael Marques, pela Fundação Open Society Angola, e de Luaty Beirão e Alexandra Simeão, ambos pela associação Handeca, estarão igualmente presentes representantes de cerca de uma dezena de instituições ligados à defesa dos direitos humanos, desenvolvimento rural, direito e promoção da juventude.



Esta decisão é uma continuação do trabalho de reformulação do regime angolano que tem sido levada a cabo pelo general João Lourenço desde que subiu ao poder, há pouco mais de um ano. Desde então, Lourenço procedeu a uma reformulação dos órgãos estatais, incluindo na Sonangol, a petrolífera que representa um dos principais activos do governo angolano. Mal chegou ao poder, João Lourenço promoveu uma alteração numa das jóias da coroa do governo de José Eduardo dos Santos, retirando a filha do ex-presidente, Isabel dos Santos, da liderança da empresa.



O general procedeu do mesmo modo com várias outras empresas geridas por próximos de Zedu (alcunha do ex-presidente), inclusivamente por outros filhos.



A notícia de que Luaty Beirão seria recebido pelo presidente angolano foi bem recebida pela comunidade internacional e por alguns sectores angolanos, sendo dito que representa uma nova abertura do regime a outras visões.



A verdade é que Luaty se mostrou algo satisfeito com o convite e utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem aos que o criticaram pela sua greve de fome. "Disseram que queria dar golpe de estado/ Retirar do trono o Zé/ instalar-me no Palácio", escreve o rapper em forma de poema, referindo-se Às críticas que diziam que o luso-angolano só protestava pois queria ficar no poder. "Respondi:/ A única forma de algum dia entrar nesse mambo/ Será pelo portão da frente/ Como ilustre convidado", recusando qualquer tentativa de golpe para chegar ao poder.





Disseram que queria dar golpe de estado,

Retirar do trono o Zé,

instalar-me no Palácio

Respondi:

A única forma de algum dia entrar nesse mambo

Será pelo portão da frente

Como ilustre convidado. pic.twitter.com/aIapAmvSzK — Luaty Beirão (@LuatyBeirao) December 3, 2018

O presidente angolano João Lourenço esteve, recentemente, em Portugal, para uma visita de Estado, tendo sido recebido pelo Rresidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro português, António Costa. João Lourenço esteve em Lisboa e no Porto.