"Um estadista global" que sempre procurou a paz. Entre 1997 e 2006, em tempos de guerra e doença, Kofi Annan guiou as Nações Unidas sempre com "compaixão e empatia", tal como descreveu a fundação que anunciou a sua morte este sábado, aos 80 anos, num hospital de Berna, na Suíça. Ao longo de dois mandatos, comandou a organização durante a guerra do Iraque, a epidemia do HIV e o extremismo islâmico do 11 de Setembro.



"O meu mais importante desafio como secretário-geral [das Nações Unidas (ONU)]? Fazer as pessoas entenderem a legitimidade e a necessidade de intervir em casos de flagrante violação dos direitos humanos", escreveu Annan na sua autobiografia. Para chegar a esta conclusão, o ganês teve de falhar: quando foi chefe do departamento de Manutenção da Paz, Annan viveu o genocídio do Ruanda e a guerra na Bósnia, dois dos momentos mais sombrios da sua vida. Em Ruanda, os capacetes azuis retiraram-se em 1994, sob o caos e a violência étnica; Na Bósnia, em 1995, a ONU não conseguiu impedir as forças sérvias de massacrar vários milhares de muçulmanos em Srebrenica.



Em 1997, Kofi Annan começou o primeiro de dois mandatos como secretário-geral da ONU, entre 1 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro de 2006 - como líder da organização, viveu tempos agitados. Ajudou o mundo a unir-se contra o terrorismo após os ataques de 11 de Setembro nos Estados Unidos e liderou durante o conturbado período da Guerra no Iraque (2003-2011), por vezes fazendo frente aos norte-americanos. O relacionamento com os Estados Unidos testou-o como líder diplomático mundial.





Em 2001, foi galardoado juntamente com a ONU com o prémio Nobel da Paz. No seu discurso, disse que , com os atentados de 11 de Setembro, a humanidade havia entrado "por um portão de fogo no terceiro milénio".



A imprensa descreve-o como um "o diplomata que redefiniu a ONU", tal como escreveu o New York Times. Quando Annan saiu das Nações Unidas, em 2006, deixou para trás uma organização global mais preocupada com a manutenção da paz e na luta contra a pobreza, estabelecendo a estrutura da resposta do século XXI às atrocidades em massa e a ênfase nos direitos humanos e no desenvolvimento. "O seu legado mais importante como secretário-geral foi a sua rejeição da ideia duradoura de que a ONU não podia interferir nos assuntos internos de um país membro", escreveu o Washington Post.



Kofi Annan morreu este sábado, dia 18 de Agosto de 2018. "Onde quer que houvesse sofrimento ou necessidade, [Kofi Annan] tocou muitas pessoas com a sua profunda compaixão e empatia", disse a fundação no comunicado sobre Annan.