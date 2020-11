Jovem influencer brasileira foi violada sem intenção, considerou Justiça

Vídeo: advogado humilha vítima em julgamento que terminou com sentença de 'estupro culposo' Na segunda semana de setembro, a hashtag #justiçapormariferrer alcançou aos trend topics do Twitter. O motivo: chegava ao fim o julgamento do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a jovem promoter catarinense Mariana Ferrer, de 23 anos, durante uma festa em 2018. Ele foi considerado inocente.

Mariana Ferrer, uma influencer brasileira de 23 anos, acusou o empresário André de Camargo Aranha de a ter violado durante uma festa em Florianópolis em 2018. Acabou por ver o Ministério Público brasileiro considerar que Aranha não tinha como saber que Ferrer não estava em condições de consentir o ato sexual e que, por isso, não tinha intenção de a violar. O juiz Rudson Marcos aceitou a explicação, inédita na Justiça brasileira, e Aranha acabou ilibado por falta de provas em setembro de 2020.André de Camargo Aranha é filho do advogado Luiz de Camargo Aranha Neto, que já representou a Globo em processos judiciais. O empresário de jogadores costuma ser visto ao lado de figuras como o antigo jogador de futebol Ronaldo Nazário e Gabriel Jesus.Os factos remontam a dezembro de 2018. Em julho de 2019, o primeiro procurador do Ministério Público de Santa Catarina acusou o empresário de São Paulo de "estupro de vulnerável", por a vítima não ter condições de oferecer resistência e estar sob o efeito de uma "substância que alterou o seu discernimento", mas um segundo procurador que assumiu o caso teve entendimento diverso, estabelecendo que Aranha não tinha intenção de violar Ferrer.Na análise jurídica do caso apresentada pelo segundo procurador, é possível ler que "se a confusão acerca da idade pode eliminar o dolo, por que não aplicar-se a mesma interpretação com aquele que mantém relação com pessoa maior de idade, cuja suposta incapacidade não é do seu conhecimento?".O veredicto gerou revolta nas redes sociais, levando a hashtag #justiçapormariferrer aos trending topics do Twitter. Agora, o site The Intercept Brasil revelou imagens do julgamento que mostram o advogado de defesa de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, a humilhar a jovem durante a sessão.O advogado apresenta fotos pessoais e profissionais da Mariana, em nada relacionadas com o caso, e classifica-as como "ginecológicas", de forma a reforçar que o que tinha acontecido naquela noite tinha sido consensual. O advogado chega a dizer que "jamais teria uma filha do nível" da jovem. Quando Mariana Ferrer começa a chorar, o advogado diz-lhe que "não adianta vir com esse choro dissimulado e essa lágrima de crocodilo"."Excelentíssimo, eu tô implorando por respeito, nem os acusados são tratados do jeito que estou sendo tratada, pelo amor de Deus, gente. O que é isso?", apela Mariana.Nesta quarta-feira, o Ministério Público lançou um comunicado em reação às gravações do julgamento que foram divulgadas e em que repudia a atitude do advogado de defesa, afirmando que "a exploração de aspetos pessoais da vida de vítimas de crimes sexuais não pode, em hipótese alguma, ser utilizada para desconsiderar a versão fornecida por ela aos factos".No entanto, o Ministério Público afirmou que o promotor de justiça do caso interveio quando o advogado de acusação teve atitudes desrespeitosas com a jovem. O Ministério Público acrescenta que o vídeo integral apresenta várias interrupções a favor de Mariana realizadas pelos participantes no julgamento, e que foram excluídas propositadamente.