O jornalista e activista angolano Rafael Marques foi o vencedor do prémio Herói Mundial da Liberdade de Imprensa (WorldPressFreedomHero 2018) , anunciou esta terça-feira o Instituto Internacional da Imprensa (IPI). O galardão será entregue numa cerimónia a 22 de Junho emAbuja, na Nigéria.

"Apesar da repressão sistemática dos meios independentes em Angola, Rafael Marques tem conseguido – correndo grande risco pessoal – fazer incidir uma luz no abuso de poder ao nível mais elevado com coragem e persistência", lê-se num comunicado enviado às redacções.

Segundo o IPI, em nome da liberdade de imprensa Rafael Marques tem "enfrentado décadas de assédio e processos jurídicos por revelar a corrupção e os abusos de direitos humanos" em Angola.

O activista, de 46 anos, iniciou a carreira no jornalismo no Jornal de Angola, detido pelo Estado angolano. Passou depois a escrever em vários jornais independentes e criou o site Maka Angola, onde denuncia a corrupção e os abusos no país ao nível dos direitos humanos.