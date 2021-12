Itália impõe novas regras aos não vacinados

Itália decidiu apertar as medidas para conter a covid-19 durante a época de Natal através do Certificado Verde Reforçado. Este "passaporte" de certificação reforçada prova que as pessoas estão vacinadas ou recuperaram recentemente do vírus e prevê medidas mais estritas para os não vacinados e entra em vigor esta segunda-feira, 6 de dezembro.



Apenas os portadores destes certificado poderão entrar em bares e restaurantes, visitar museus, ir a cinemas e teatros, discotecas ou até mesmo acederem a eventos desportivos.



Existe também um "passaporte sanitário básico", que é obtido com um teste negativo, suficiente para aceder ao local de trabalho. O passaporte sanitário básico era exigido apenas para viajar de avião e nos comboios de longa distância, mas agora também será exigido para transportes.