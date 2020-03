Itália: Covid-19 mata mais 756 pessoas em 24 horas

A Itália registou mais 756 mortos provocados pela pandemia de covid-19 nas últimas quatro horas. Estes números elevam para 10.779 o número total de vítimas mortais desde que surgiu o primeiro caso no país. Segundo as autoridades italianas, foram ainda registados mais 5.217 novos casos positivos. São agora 97.689 os pacientes infetados.





De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, que cita a conferência de imprensa diária da Proteção Civil, curaram-se 643 pessoas nas últimas 24 horas. No total, são mais de 13 mil as pessoas que já superaram a covid-19.

Olhando para a evolução dos contágios, constata-se que a tendência de descida dos últimos dias não se confirmou hoje, mas mantém-se estável e muito dependente do número de testes que são realizados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. O continente europeu, com mais de 363 mil infetados e mais de 22 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos.



Segundo a Direção Geral da Saúde, em Portugal já morreram 119 pessoas, havendo 5.962 infetados. Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 38.042 casos suspeitos, dos quais 5.508 aguardam resultado laboratorial. O boletim epidemiológico indica também que há 26.572 casos em que o resultado dos testes foi negativo e que 43 doentes recuperaram. A DGS regista ainda 17.785 contactos em vigilância pelas autoridades.



Diz ainda o boletim que 124 casos resultam da importação do vírus de Espanha, 93 de França, 41 do Reino Unido, 28 de Itália, 24 da Suíça, 21 dos Emirados Árabes Unidos, 13 de Andorra, 10 do Brasil, oito Países Baixos, sete da Alemanha, seis da Bélgica, cinco da Argentina, cinco dos EUA, quatro da Áustria, quatro em Cabo Verde e quatro no Canadá. Há três casos importados da Índia e outros três de Israel e dois casos do Egito, dois da Irlanda e outros dois da Jamaica.

Foram ainda importados um caso da Áustria/Alemanha, Austrália, Chile, Cuba, Dinamarca, Indonésia, Irão, Luxemburgo, Malta, Maldivas, Noruega, Paquistão, Polónia, Qatar, República Checa, Tailândia, Venezuela e Ucrânia.

Segundo a DGS, 62% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 52% febre, 35% dores musculares, 29% cefaleias, 24% fraqueza generalizada e 20% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 73% dos casos.