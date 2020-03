Em Itália, o governo anunciou a criação de apoios destinados às pessoas que já não conseguem comprar comida, por falta de rendimentos. Um valor de 400 milhões foi colocado no chamado Fundo de Solidariedade para as cidades afetadas, e será gerido pelas câmaras municipais.O dinheiro será convertido em vales, ou convertido em bens alimentares e de primeira necessidade que serão entregues aos cidadãos das zonas mais afetadas que não conseguem comprá-los."Sabemos que muitos sofrem mas o Estado está aqui", afirmou o primeiro-ministro Giuseppe Conte este sábado, quando o número de mortos em Itália devido à pandemia do novo coronavírus chegou aos 10 mil.Além disso, serão atribuídos temporariamente €600 a quem não tenha fontes de rendimento, a partir de 15 de abril.Em Itália, os bancos alimentares registaram recentemente um aumento de 20% na procura a nível nacional, que chega a 40% em regiões mais afetadas como a província de Campania.