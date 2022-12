Indonésia prepara-se para penalizar o sexo fora do casamento

País avançou com uma revisão do código penal que também deverá criminalizar aqueles que insultarem o presidente ou expressarem qualquer ponto de vista contrário à ideologia do estado.

Depois de várias décadas de elaboração, a Indonésia prepara-se para avançar no dia 15 de dezembro com uma revisão do código penal. Entre as medidas mais sonantes está a criminalização das relações sexuais fora do casamento que poderá ser punida com uma pena de prisão até um ano, quando denunciada por um "parente próximo" do casal. A coabitação antes do matrimónio passa igualmente a ser ilegal.