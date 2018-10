A transferência de um contentor com resíduos radioactivos para o Armazém Temporal Individualizado (ATI) da Central Nuclear de Almaraz, no passado dia 17 de Outubro, sofreu alguns percalços. De acordo com denúncias de associações membro do Movimento Ibérico Antinuclear (MIA), através do Observatório Ibérico de Energia, durante o processo uma grua ficou danificada e foi necessário retirar o conteúdo do reboque devido à instabilidade da pressão interna do gás e erros de medição.

Esta seria a primeira deslocação para a ATI da central nuclear localizada em Cáceres mas, no momento do contentor de 100 toneladas ser levantado, o reboque do tractor que o transportava partiu-se e deixou os resíduos nucleares na horizontal.