O incêndio que deflagrou na madrugada desta quarta-feira no jardim zoológico da cidade alemã de Krefeld deixou todos os animais que viviam na Casa Tropical dos Macacos mortos – menos dois. Mais de 30 animais morreram no local conhecido como um santuário para macacos, com espécies como chimpanzés, orangotangos-de-bornéu, gorilas e saguis.

Uma das vítimas do fogo foi Massa, o gorila mais velho da Europa, com 48 anos. Para contar a história ficaram apenas uma chimapanzé de 40 anos, Bally, e um jovem macho chimpanzé, Limbo. Um "milagre", segundo o diretor do zoo situado na região de Dusseldorf, Wolfgang Dressen, citado pelo Metro UK. Ao todo, cinco oragotangos, dois gorilas, um chimpanzé e vários macacos, morcegos e pássaros morreram.

O jardim zoológico informou também que o Jardim dos Gorilas, situado junto à Casa Tropical dos Macacos, não sofreu danos com o incêndio. As autoridades suspeitam que o incêndio possa ter sido causado por lanternas chinesas, lançadas para celebrar o Ano Novo, encontradas perto do local onde decorreu o fogo.

O espaço onde viviam os macacos foi construído em 1975 e simulava o clima de uma floresta tropical, com pássaros, morcegos e árvores.