Aquinas Kasbar, de 19 anos, foi condenado a três meses de prisão por invadir um jardim zoológico da Califórnia, nos Estados Unidos, e roubar um lémure em vias de extinção. O jovem foi condenado na passada segunda-feira, depois de ser considerado culpado de ficar ilegalmente com uma espécie ameaçada, de acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral dos EUA do estado da Califórnia.

Kasbar invadiu o zoo de Santa Ana a 27 de julho de 2018, usando um alicate para cortar os parafusos e fazer um buraco no recinto dos lémures e macacos capuchinho. O lémure roubado chama-se Isaac, que na altura tinha 32 anos. O lémure é nativo da Madagáscar e um dos 25 primatas ameaçados no mundo.

Os lémures de cauda anelar, como Isaac, costumam viver entre 20 e 25 anos e estão ameaçados, em parte, por causa do comércio ilegal de animais de estimação, lê-se no comunicado. Kasbar colocou o animal numa gaveta de plástico, sem ventilação e abandonou-o em frente do Hotel Newport Beach, nos Estados Unidos, com duas notas que diziam "Lémure (com localizador)" e "Isto pertence ao zoológico de Santa Ana e foi levado ontem à noite, por favor, leve-o à policia".

Isaac foi devolvido ileso ao jardim zoológico. Vários animais escaparam depois de verem o recinto aberto, mas todos foram recuperados, afirma o comunicado. Além da sentença de prisão, Kasbar também tem de pagar uma multa de 8.486 dólares (7.650 euros) ao jardim zoológico.