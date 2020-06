Está prevista para 1 de julho a reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha. No entanto, no país vizinho o site eldiario colocou Portugal entre os países em que os casos de infeção pelo novo coronavírus voltaram a subir depois de se ter "aplanado a curva". Essa evolução levanta preocupações.





Esta quarta-feira, registaram-se mais 300 casos em 24 horas em Portugal. Em Espanha, surgiram 141 novos casos.No artigo do eldiario, Portugal figura numa lista de vários países: Israel, Turquia, Arábia Saudita, Marrocos, Malásia, Macedónia do Norte ou Bulgária. Contudo, a peça indica que cada caso é diferente.Na Alemanha, também se registou um surto num matadouro com mais de 650 pessoas a testar positivo ao novo coronavírus. As escolas e creches da região foram encerradas.

"Os surtos detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra mais de 80% das infeções, colocaram o Governo em xeque, que defende que ‘a pandemia ano está descontrolada’", lê-se na peça.



Além da situação em Lisboa e Vale do Tejo, são ainda destacados os surtos nos lares de idosos de Cinfães e Alcobaça, além do surto no Instituto Português de Oncologia.