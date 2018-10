A Conferência Episcopal Espanhola (CEE) criou uma comissão para actualizar o modo de actuação em caso de abusos sexuais de que a Igreja Católica possa ser acusada no país. O grupo, composto por uma dezena de especialistas e presidido pelo bispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, é formado um mês depois de o Papa ter convocado os líderes da religião para uma cimeira em Fevereiro de 2019, com o objectivo de discutir o escândalo de abusos que está a atormentar o catolicismo.

A actualização da legislação começará já esta semana e a comissão escalada já redigirá "de maneira interdisciplinar" novos protocolos. De acordo com o El País, as primeiras regulamentações foram publicadas em 2010 e nunca chegaram a ser actualizadas, o que levantou suspeitas sobre um possível encobrimento da igreja católica espanhola de casos de abusos sexuais por parte de religiosos durante décadas.

Agora, através de uma nota, a CEE informa que esta nova comissão será composta por juristas da Junta Episcopal de Assuntos Jurídicos, do Serviço Jurídico Civil, do Tribunal da Rota da nunciatura apostólica e do serviço jurídico da Conferência Espanhola de Religiosos.