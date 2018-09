O Papa considera necessário agir com transparência e honestidade para enfrentar os "escândalos económicos e sexuais" que afastam as pessoas da Igreja Católica.

O Papa Francisco disse esta terça-feira que a Igreja Católica tem de agir com transparência e honestidade para enfrentar os "escândalos económicos e sexuais" que afastam as pessoas das comunidades católicas. O sumo pontífice está em Talin, na Estónia.



Francisco sublinhou, num encontro ecuménico com jovens de várias igrejas cristãs que os fiéis se indignam "com os escândalos económicos e sexuais contra os quais não vêem uma clara condenação, o não saber interpretar adequadamente a vida e a sensibilidade dos jovens por falta de preparação, ou o papel simplesmente passivo que lhes atribuímos".



O Papa referiu que quer que a Igreja seja uma "omunidade transparente, acolhedora, honesta, atraente, comunicativa, acessível, alegre e interactiva. Isto é, uma comunidade sem medo".

O Papa afirmou ainda que a comunidade cristã é verdadeiramente cristã, "não faz proselitismo": "Escuta, recebe, acompanha, faz caminho, mas não impõe".



"Aqui, hoje, quero-vos dizer que desejamos chorar convosco, se estais a chorar; acompanhar com os nossos aplausos e nossos sorrisos as vossas alegrias; ajudar-vos a viver o seguimento do Senhor", acrescentou ainda Francisco no encontro que contou com a presença do único bispo católico do país que acompanha uma comunidade com cerca de 6 mil pessoas (0,5% da população), lembra a agência Ecclesia.



O Papa aproveitou ainda a oportunidade para lembrar que a consulta preliminar do Sínodo dos Bispos 2018 vai refletir sobre os jovens. "Muitos pedem que alguém os acompanhe e compreenda sem julgar", disse.



Após o encontro ecuménico, o Papa seguiu para o Convento das Irmãs Brigidinas, em Talin, para almoçar com a sua comitiva, antes de um encontro com pessoas ajudadas pelas instituições católicas de solidariedade, na Catedral dos Santos Pedro e Paulo, conta a Ecclesia.