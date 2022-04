Polícia acredita que homem de 62 anos pode ter informações sobre o que aconteceu. Mais de 20 pessoas ficaram feridas no ataque, mas nenhuma corre risco de vida.

Identificada pessoa de interesse no tiroteio no metro de Brooklyn

A polícia de Nova Iorque identificou "uma pessoa de interesse" na sequência do tiroteio ocorrido na manhã de terça-feira (início da tarde em Lisboa) no metro de Brooklyn. Do incidente resultaram mais de 20 feridos.