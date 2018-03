Um hospital da cidade espanhola da Vigo foi obrigado a pagar uma indemnização de 60 mil euros a um homem a quem, em Fevereiro de 2000, diagnosticou como portador de VIH e Hepatite B – o homem não estava infectado com nenhum dos vírus.

De acordo com o El País, o homem tinha 32 anos na altura que recebeu o diagnóstico. Discriminado pela própria família, e acreditando que tinha "uma curta expectativa de vida", o homem voltou a consumir drogas e foi preso em 2002. Os últimos 15 anos passou-os em depressão, tendo tentado o suicídio várias vezes.

"Este é um caso particular de exclusão social, caracterizada pela dificuldade de continuidade do trabalho, ausência ou inadequação do apoio familiar ou comunitário, marginalização social e, claro, falta de consciência da população", disse o magistrado Luis Ángel Fernández Barrio, citado pelo jornal espanhol.

Em 2000, o homem dirigiu-se ao Hospital Povisa para tratar uma ferida na perna. No relatório de alta que recebeu do Serviço de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia o hospital informava que o paciente tinha dado entrada na sala de emergência com uma "ferida contundente" e na secção "outros diagnósticos" surgia a referência a VIH e Hepatite B.

Todos os relatórios médicos que recebeu depois integraram automaticamente esse diagnóstico. Contudo, em 2015, o Serviço de Microbiologia de Pontevedra encontrou o resultado negativo das análises para VIH e Hepatite B. "É explicitamente reconhecido que houve um erro claro no diagnóstico, mantido por quinze anos", disse Luis Ángel Fernández Barrio.

Agora, o hospital foi condenado a pagar uma indemnização. A sentença reconheceu que o diagnóstico feito pelo hospital se traduziu numa "depressão grave" da vítima.