Homem decapitado em Paris. Polícia investiga terrorismo

Conflans St Honorine. O atacante terá gritado "Alá é grande", segundo testemunhas citadas pela agência Reuters. Fonte policial revelou à Reuters que o agressor foi morto.



Segundo a AFP, a Procuradoria Nacional Antiterrorismo francesa foi accionada por "assassinato em conexão com uma organização terrorista" e "associação criminosa terrorista".



O alerta foi dado pelas 17h locais (16h em Lisboa), após ter sido avistado o indivíduo suspeito a carregar uma faca num subúrbio parisiense próximo, em Eragny. Quando a polícia lhe pediu para abaixar a arma, este recusou. Descrito como "agressivo e ameaçador", foi morto a tiro pela polícia e, ao lado deste, a polícia encontrou o corpo de um homem decapitado, descreve o jornal francês Le Figaro.

Um homem morreu decapitado num subúrbio de Paris, em Conflans St Honorine.

De acordo com o mesmo, o homem suspeito estaria carregado com um colete de explosivos. Porta-voz da polícia francesa precisou que a vítima seria um professor.



Fonte policial adiantou ainda à Reuters que o professor assassinado teria mostrado caricaturas do profeta Maomé em aulas. O mesmo professor de História terá, segundo publicações no Twitter de 9 de outubro, terá deixado alunos chocados, com a mesma a incluir um vídeo de um homem a afirmar que a sua filha, muçulmana, era uma das crianças na aula. A autenticidade deste vídeo está ainda a ser confirmada.

O Ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, já se reuniu com urgência com o presidente francês, Emmanuel Macron, e estará já de regresso a França, após uma viagem a Marrocos. Macron irá visitar a zona do ataque.





