Hamza, o meio-irmão que o rei da Jordânia mandou prender

Será o meio-irmão do rei Abdullah da Jordânia uma ameaça ao seu reinado ou tudo não passa de uma intriga palaciana? Parece que o rei preferiu não descobrir, ao colocar o antigo príncipe herdeiro Hamza sob prisão domiciliária. Os serviços secretos acusam Hamza bin Al Hussein, de 41 anos, de se ter ligado a pessoas em contacto com terceiros numa conspiração para destabilizar a Jordânia.



O vice-primeiro-ministro da Jordânia, Ayman Safadi, alega que as investigações mantidas há algum tempo "monitorizaram interferências e comunicações com terceiros sobre a altura certa para destabilizar" o país. Estas incluíram um contacto de serviços secretos de um país por identificar junto da mulher de Hamza, sobre um plano para o casal sair da Jordânia. "As investigações iniciais mostraram que estas atividades e movimentos chegaram a um patamar que afetou diretamente a segurança e estabilidade do país. Mas o rei decidiu que era melhor falar diretamente com o príncipe Hamza, lidar com isso entre a família para impedir que fosse explorado", adiantou Safadi, acusando Hamza de não cooperar. "É um corte com as tradições e valores da família Hashemita [no poder]."



Pelo menos 15 pessoas foram detidas. Entre elas, encontra-se Yasser al-Majali, o chefe de gabinete de Hamza.