"A soberania nacional e a democracia como nós a entendemos é um valor acima de todos nós", disse o candidato pelo PT que foi derrotado nas urnas.

Fernando Haddad lembrou, no seu discurso de concessão, aqueles que votaram nele nestas eleições presidenciais: "Uma parte expressiva do povo brasileiro, que votou em nós, precisa ser respeitada".



"Levamos a mensagem que vale a pena levar: de que a soberania nacional e a democracia como nós a entendemos é um valor acima de todos nós", disse o candidato do PT. "Queremos defendê-la de quem quer usurpar o patroimónio do povo brasileiro", acrescentou ainda.



O candidato derrotado prometeu ainda fazer oposição a Bolsonaro: "Temos a responsabilidade de fazer uma oposição, colocando os interesses do povo brasileiro acima de tudo", deixando ainda uma promessa. "Não vamos deixar este país para trás", disse o "petista" que afirmou ainda que nas últimas semanas os brasieleiros testemunharam "a festa da democracia".



"Temos uma tarefa enorme no País que é em nome da democracia, defender o pensamento, as liberdades dos 45 milhões que nos acompanharam até aqui", acrescenta, afirmando que o PT tem agora a "responsabilidade de fazer uma oposiçãocolocando o interesse nacional acima de tudo".



"Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem, a vida é feita de coragem. Viva o Brasil", concluiu Haddad.