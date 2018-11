No dia 13 de Novembro de 2015 um atentado perpetrado pelo Estado Islâmico no Bataclan matou 130 pessoas e fez mais de 400 feridos. Esta terça-feira, três anos depois, a cidade de Paris presta homenagem às vítimas através de uma cerimónia "sóbria".

O primeiro-ministro francês, Edouard Phillippe, e a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, lideraram as comemorações. À porta do teatro, os nomes de quem morreu foram ditos em voz alta.

"Sofro todos os dias, é uma cicatriz aberta que nunca fechará. Para mim, é um combate diário e uma triste realidade", disse à Lusa Patrícia Correia, cuja filha foi morta no Bataclan.

"Esperamos que a memória reste intacta e que esteja sempre presente nos corações de todos. É um momento que deve ficar inscrito na memória colectiva do país", disse a também vice-presidente da associação 13onze15: Fraternité et Vérité, que junta os familiares e amigos de cerca de 350 vítimas.

Esta terça-feira, o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, alertou que a ameaça terrorista permanece elevada, apesar de o Estado Islâmico ter enfraquecido no último ano. "A ameaça permanece elevada mesmo que tenha mudado. Ao mesmo tempo, a nossa habilidade de intervir cresceu, está mais forte", disse, em declarações à BFM TV.

Ao contrário do ano passado, o presidente francês Emmanuel Macron não marcou presença na cerimónia.

O dia em que 130 pessoas morreram às mãos do Estado Islâmico

Naquela sexta-feira, 13 de Novembro, uma primeira explosão pelas 21h20 ouviu-se no Stade de France, em Saint-Denis, onde jogava a selecção francesa contra a Alemanha. Um bombista suicida fez explodir um cinto de explosivos fora do recinto, matando uma pessoa.

Cerca de cinco minutos depois, um grupo de terroristas armados iniciou uma série de ataques em movimentados locais nocturnos da capital francesa. No bar Le Carillon, um homem disparou contra os clientes com espingardas automáticas AK-47, dirigindo-se depois para o restaurante Le Petit Cambodge. Aqui, morreram 15 pessoas.

Às 21h30, outro bombista suicida atacou novamente o Stade de France, detonando um cinturão de explosivos, não causando vitimas.

De seguida, terroristas dentro de um automóvel em movimento dispararam contra restaurantes e uma lavandaria – matando cinco pessoas. Os homens seguiram para o restaurante La Belle Équipe, onde tiraram a vida a 19 pessoas.



Às 21h40, a poucos quarteirões do La Belle Équipe, no Boulevard Voltaire, um bombista suicida detonou explosivos à entrada de um café, ferindo uma pessoa. Ao mesmo tempo, durante o concerto da banda Eagles of Death Metal na sala de espectáculos Bataclan, disparos feitos por três atiradores que gritaram "Alahu Akbar" ("Deus é grande", em árabe) interromperam o concerto. As cerca de 1.500 pessoas na plateia foram mantidas reféns, durante duas horas, enquanto os terroristas matavam indiscriminadamente.

Por volta das 00h20, as forças especiais francesas entraram no edifício – altura em que dois terroristas fizeram detonar coletes de explosivos, tendo o terceiro explodido com o impacto das balas da polícia. No final, 89 pessoas tinham morrido.