Governo de Cabo Verde instaura inquérito a professor acusado de propaganda nas aulas

O Ministério da Educação de Cabo Verde mandou instaurar um inquérito para apurar a veracidade das acusações do maior partido da oposição (PAICV) contra um professor na ilha de Santo Antão que alegadamente fez propaganda política nas aulas.

A denúncia partiu do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) que, durante uma conferência de imprensa realizada no sábado em Porto Novo (Santo Antão), acusou o professor da escola técnica João Varela de ter uma "atitude inadequada".

Segundo a agência de notícias cabo-verdiana (Inforpress), a primeira secretária do PAICV neste concelho, Elisa Pinheiro, informou que este professor - que também é deputado municipal e líder da bancada do MpD (partido no poder) na Assembleia Municipal do Porto Novo - tem vindo "constantemente a fazer, de forma descarada", propaganda política dentro das salas de aula.