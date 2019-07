Gonçalo Guedes Marques, um aluno português de oito anos, venceu o 23º Campeonato Internacional de ALOHA, em Foshan, na China, ao resolver 70 contas em apenas três minutos e 20 segundos.

Entre os cerca de 600 estudantes de todo o mundo estava ainda o também português Francisco Santos, de nove anos, que conseguiu arrecadar o troféu de 3º lugar, com 65 cálculos feitos em cinco minutos.



Gonçalo e Francisco frequentam o programa ALOHA Mental Arithmetic, um projeto que nasceu na Maládia há 25 anos e que está a ser implementado há cinco. Funciona como uma atividade extracurricular ou curricular cujo objetivo é estimular as capacidades das crianças através de aulas lúdicas e divertidas.

O comunicado do programa ALOHA Mental Arithmetic enviado à redação do

, dava conta de que o vencedor do campeonato se chamava Gonçalo Marques Guedes e que tinha cinco anos. Mais tarde, a mãe do menino entrou em contacto com o

, fazendo a correção de que o filho tinha oito anos e se chamava afinal Gonçalo Guedes Marques.