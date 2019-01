"A informação disponível que se expande rapidamente sobre uma pessoa vai consolidar-se numa base de dados centralizada para criar um ‘sistema de crédito social’. Baseando-se nesses dados, as pessoas vão ser avaliadas por algoritmos que vão determinar se constituem uma ameaça ao estado de um partido. As pessoas serão depois tratadas de acordo com isso", frisou Soros.



O bilionário considerou ainda que há um risco de que uma guerra fria entre as duas maiores economias do mundo se torne numa guerra quente. Apesar de a China não ser o regime mais autoritário do mundo, é o mais rico, forte e mais desenvolvido quanto ao machine learning e inteligência artificial, considera Soros.



"A minha visão presente é que em vez de começar uma guerra comercial com o mundo inteiro, os EUA deviam focar-se na China. Em vez de deixar [as empresas tecnológicas chinesas] ZTE e Huawei em paz, devia reprimi-las. Se essas empresas acabassem por dominar o mercado do 5G, iriam constituir um risco de segurança inaceitável para o resto do mundo", continuou.



A China já reagiu ao discurso, considerando as críticas de Soros "insignificantes".

Durante o jantar anual que costuma organizar durante o Fórum Económico de Davos , o bilionário George Soros discursou sobre a China , deixando duras críticas ao presidente chinês Xi Jinping . Segundo Soros, o regime de Xi está a usar as inovações em machine learning (meio de os sistemas poderem aprender com os dados) e inteligência artificial para reprimir o seu povo.Para Soros, Xi é o opositor mais perigoso das sociedades abertas. Por isso, o Ocidente deve limitar as empresas tecnológicas chinesas que possam ser usadas como meio de controlo autoritário. "Quero chamar a atenção para o perigo mortal com que as sociedades abertas estão a lidar através dos instrumentos de controlo que o machine learning e a inteligência artificial podem colocar nas mãos de regimes repressivos. Vou focar-me na China, onde Xi Jinping quer que um estado de um partido único reine supremo", afirmou o bilionário.