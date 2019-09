Furacão Dorian já fez pelo menos 20 mortos

O ministro da saúde das Bahamas avançou esta quarta-feira que o número de mortos provocados pelo furacão Dorian subiu de sete para 20 naquelas ilhas, assumindo ainda a possibilidade deste número poder ainda voltar a escalar.A forte tempestade desloca-se agora para a Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e espera-se que neste estado americano sejam sentidas as piores consequências do furacão.Ao longo da costa leste dos Estados Unidos, especificamente na Carolina do Norte, Carolina do Sul e Flórida, foram ordenadas evacuações em massa de forma a tentar salvar o máximo de vidas possível numa situação como estas.

Apesar dos possíveis danos causados ??à Carolina do Sul, o presidente Donald Trump disse que grande parte do sudeste seria poupada. "Esperamos ter sorte", disse o presidente norte-americano.

Donald Trump avançou que a Guarda Costeira estava a ser mobilizada para as Bahamas para fornecer ajuda humanitária às pessoas prejudicadas pelo furacão Dorian, que devastou as ilhas e matou pelo menos 20 pessoas.