O governo francês está a preparar uma ordem que requer que as pessoas fiquem em casa para combater a propagação do coronavírus , segundo a Reuters. Não é claro se já foi tomada uma decisão final.Até agora, o gabinete do presidente Emmanuel Macron tinha indicado que não havia mais medidas desde as anunciadas pelo primeiro-ministro: o fecho de lojas, restaurantes e de instalações de entretenimento, alem das escolas, creches, liceus e universidades durante pelo menos 15 dias. Supermercados, farmácias, bombas de gasolina e tabacarias ficam abertas.Em França, morreram 127 pessoas infetadas com o coronavírus e registam-se 5.423 infetados.Este domingo, após o balanço, o minstro da Saúde Olivier Véran avisou os franceses: "O vírus está a circular... Está a circular e a ameaçar as nossas vidas. Imploro aos franceses para respeitarem as medidas de isolamento social."