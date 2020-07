“Foi perseguido por uma caça às bruxas ilegal”: Trump defende amigo que libertou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este sábado que Roger Stone, seu amigo e ex-conselheiro condenado a 40 meses de prisão por obstruir investigações à conspiração russa durante as eleições que o levaram à Casa Branca, foi "perseguido por uma caça às bruxas ilegal", justificando assim a comutação da pena que levaria Stone para a prisão na próxima semana.

"Roger Stone foi perseguido por uma caça às bruxas ilegal que nunca deveria ter acontecido. Os culpados estão do outro lado, incluindo Biden e Obama, que espiaram a minha campanha – e foram apanhados", escreveu o presidente norte-americano na rede social Twitter.



Roger Stone was targeted by an illegal Witch Hunt that never should have taken place. It is the other side that are criminals, including Biden and Obama, who spied on my campaign - AND GOT CAUGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020

O anúncio de que a pena de prisão de Roger Stone havia sofrido uma comuta foi divulgado pela porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, numa declaração. "Hoje [sexta-feira], o Presidente Donald J. Trump ordenou uma clemência executiva para comutar a injusta sentença de Roger Stone", que segundo a mesma Casa Branca, "já sofreu muito". "Foi tratado de forma muito injusta, tal como muitos outros neste caso. Ele é agora um homem livre."

Ao contrário de um indulto presidencial, que livraria Stone dos crimes pelos quais foi condenado, a ação de Trump ao comutar a sua sentença apenas levanta a sua punição de 40 meses de prisão. Na declaração da Casa Branca lê-se que Stone enfrentou "uma acusação injusta, prisão e julgamento" e que, apesar da condenação, "mantém a sua inocência", pelo que merece, de acordo com a Casa Branca, a oportunidade de defender novamente o seu caso em tribunal.

Além disso, a Casa Branca citou os riscos para a saúde de Stone que seriam colocados pelo seu encarceramento devido à pandemia da covid-19. Roger Stone tinha sido condenado por mentir ao Congresso, obstruindo e manipulando testemunhas no contexto da investigação da investigação sobre a interferência russa durante a campanha presidencial norte-americana de 2016.