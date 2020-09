A carregar o vídeo ...

Na Califórnia, já arderam cerca de 30 mil hectares de floresta, indicou a autoridade do estado.O chamado fogo Bobcat (significa lince) começou a arder a 6 de setembro mas ainda só está controlado a 6%.No vídeo, é possível verem-se as chamas a devorar árvores perto de uma área para piqueniques, na floresta."Este incêndio tem sido alimentado pelo terreno acidentado e pelo combustível seco, que não eram atingidos pelo fogo há pelo menos 60 anos", indicou a Autoridade Nacional de Florestas.Na Califórnia, dezenas de milhar de bombeiros estavam a tentar controlar 28 fogos na tarde de sábado, 12. As condições meteorológicas favoráveis ajudaram a conter parte dos incêndios.