As autoridades canadianas autorizaram uma multimilionária norte-americana, uma das principais financiadoras da campanha de Donald Trump, a viajar para o Canadá sem cumprir a quarentena obrigatória. A decisão está a gerar polémica no país.Segundo noticiou a CBC, Ottawa permitiu no passado mês que Liz Uihlein e outros altos cargos da sua empresa não cumprissem a quarentena de 14 dias a que o Canadá obriga todos os que chegam ao país a fazer devido à pandemia.Liz Uihlein, acompanhada por dois executivos da Uline - empresa, viajou até Toronto num avião privado. De seguida, foi até Milton, uma pequena localidade da província de Ontário. De acordo com a CBC, os três norte-americanos conseguiram que as autoridades do Canadá permitissem evitar a quarentena - exceção que apenas pode ser concedida por quatro ministro do governo do país.Liz Uihlein, de 75 anos, tem uma fortuna pessoal avaliada em quatro milhões de dólares. A multimilionária, que no ano passado doou mais de 40 milhões de dólares ao Partido Republicano, declarou já por várias vezes a sua oposição às medidas adotadas para conter a propagação da Covid-19. Em abril, chegou a afirmar que a pandemia era um exagero.