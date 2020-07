Filho de um dos primeiros médicos a morrer de Covid-19 em Itália licencia-se em Medicina

Roberto Stella foi um dos primeiros médicos a ficar infetado com o novo coronavírus em Itália. A 11 de março, aos 67 anos, o presidente da delegação da Ordem dos Médicos de Varese não resistiu à Covid-19 e morreu. Meses depois, o seu filho Massimo prestou-lhe a maior homenagem: dedicou-lhe a licenciatura em Medicina e Cirurgia.Massimo Stella, de 25 anos, defendeu uma tese de licenciatura sobre Cardiologia, área em que se irá agora especializar.A fotografia de Massimo com a coroa de folhas de louro, tradição italiana para os recém-licenciados, foi partilhada pelo presidente da região de Lombardia, Attilio Fontana, no Facebook. "Parabéns Massimo, precisamos de novos e bons médicos, como o foi o teu pai que tenho a certeza que está orgulhoso de ti lá em cima", escreveu o político.Massimo tirou a licenciatura na Universidade de Insubria, tendo defendido a tese a 9 de julho e conseguido a nota máxima: 110 com honras. Questionado pelo jornal La Repubblica, Massimo dedicou a licenciatura a Roberto: "È per papà." "É para o meu pai."