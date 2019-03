Em visita oficial a Angola, John Sullivan garantiu que os EUA querem trazer à justiça os corruptos e recuperar o dinheiro retirado de forma ilegal ao país.

Em visita oficial a Angola, o secretário de Estado Adjunto norte-americano, John Sullivan, garantiu que os Estados Unidos querem trazer à justiça os corruptos e recuperar o dinheiro retirado de forma criminosa ao país.



Sullivan revelou, no domingo, que o país liderado por Donald Trump está disposto a colocar o Departamento de Justiça, o FBI e outras instituições a colaborar com o governo angolano na localização e recuperação do dinheiro e outros ativos retirados ilegalmente do país. "Temos pessoal treinado, investigadores e promotores que podem ajudar o governo angolano na recuperação de ativos e devolvê-los aos reais donos, o povo angolano", disse Sullivan, em Luanda, citado pelo Jornal de Angola.

O diplomata revelou ainda a "satisfação e entusiasmo" dos Estados Unidos com o compromisso do presidente angolano no combate à corrupção. "A luta do presidente João Lourenço contra a corrupção é importante para restabelecer a confiança dos investidores na economia nacional e na facilitação dos negócios", disse John Sullivan,

O secretário de Estado Adjunto norte-americano, que está desde sábado em Luanda, vai esta segunda-feira ser recebido por João Lourenço – a quem irá entregar uma mensagem de Donald Trump.

Governo vai publicar lista de projetos ruinosos

O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola garantiu que o governo vai revelar nos próximos dias os investimentos privados, feitos com recurso a fundos públicos, que lesaram o estado angolano em cerca de cinco mil milhões de dólares.

"Vamos aguardar que as coisas evoluam e, depois, a sociedade há de saber o que fazer", disse Francisco Queiroz, citado pelo Jornal de Angola.

Segundo dados da Comissão Multissetorial, o estado angolano foi lesado em 4,7 mil milhões de dólares com investimentos privados feitos com fundos públicos.