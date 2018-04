Explosão de bomba em campo de futebol na Somália faz cinco mortos

O al-Shabab ainda tem uma forte presença na região e já realizou vários ataques na cidade.

Uma bomba explodiu hoje num campo de futebol que estava lotado no sul da Somália, causando pelo menos cinco mortos e vários feridos, informou a polícia local.O grupo extremista al-Shabab, ligado à Al-Qaida, reivindicou de imediato a responsabilidade pela explosão que ocorreu na cidade portuária de Barawe, com várias pessoas a serem transportadas ao hospital local com ferimentos graves.A cidade de Barawe já foi uma fortaleza da al-Shabab antes de as forças somalis e da União Africana tomarem a cidade e expulsarem os extremistas, que proibiram actividades desportivas em áreas sob seu controlo.