O exército sírio entrou esta segunda-feira no nordeste do país, depois dos Estados Unidos terem retirado as suas tropas do local e os seus antigos aliados curdos terem chegado a acordo com o regime de Bashar al-Assad para resistirem à ofensiva turca enviada por Recep Tayyip Erdogan.

De acordo com meios de comunicação sírios, as forças militares do governo foram enviadas para frentes que têm sido atacadas pela Turquia, como as cidades fronteiriças de Ain Issa e Tabqa.

Este acordo entre milícias curdas e o governo de Assad surge após a retirada repentina de mil soldados norte-americanos do nordeste da Síria, apenas quatro dias depois de a Turquia ter anunciado uma ofensiva militar sobre a fronteira entre os dois países – que recebeu aprovação do presidente norte-americano, Donald Trump.

De acordo com Erdogan, o objetivo da operação militar é criar um "corredor de terror pela fronteira a sul, e trazer paz à região", libertando as comunidades locais de milícias curdas e membros do Estado Islâmico – a quem apelida de "terroristas".

Outro dos objetivos da operação é criar uma zona tampão de cerca de 30 quilómetros de extensão a partir da sua fronteira no norte da Síria e deslocar para a região uma parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia.