Ex-Benfica B detido no Brasil por desacatos e ameaçar polícias durante desfile de Carnaval

Confusão em Belo Horizonte deixou jogador em maus lençóis

Bryan Garcia, jogador do Itabirito do Estadual de Minas Gerais, que passou pelo Benfica B em 2012/13, foi detido este domingo após confrontos durante um desfile de Carnaval em Belo Horizonte, revela a 'Globo Esporte'.

Bryan Garcia pelo Benfica em 2012/13
Bryan Garcia pelo Benfica em 2012/13 Pedro Simões

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, as equipas que faziam o policiamento do evento foram acionadas para intervir quando o grupo de foliões iniciou uma sessão de pancadaria. Entre os envolvidos, estava precisamente o defesa esquerdo de 33 anos.

Segundo as autoridades, ao ser abordado, Bryan recusou-se a colaborar e apresentou sinais de embriaguez, com um comportamento claramente alterado. Nesse momento, terá também confrontado os próprios polícias, apontando-lhes o dedo e gritando ofensas e ameaças aos próprios e às famílias.

Perante esta confusão, o jogador teve mesmo de ser detido e levado para a esquadra, tendo sido necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas.

A passagem de Bryan Garcia foi fugaz e sem sucesso. O brasileiro formado no América Mineiro, realizou apenas 6 jogos pelo conjunto secundário dos encarnados, quando tinha 21 anos. A seguir, voltou ao seu país e colecionou passagens por vários clubes, como o Portuguesa, o Ponte Preta ou o Cruzeiro - o único onde teve a oportunidade de jogar no Brasileirão.

