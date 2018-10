O alarme do Cannon Office, que abriga os escritórios da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, soou esta tarde em Washington D.C., levando à evacuação daquele que é o edifício mais antigo do Capitólio. As razões da evacuação são ainda desconhecidas.De acordo com um congressionista à Reuters, os escritórios de procuradores terão sido evacuados esta quinta-feira, não citando a razão para tal acção. A maioria dos membros da Câmara dos Representantes não se encontrava no edifício, estando a fazer campanha nos seus estados nativos para as eleições intercalares, que ocorrerão no próximo mês de Novembro. Entre estes está o escritório de Nancy Pelosi, representante democrata do estado da Califórnia.(em actualização)