Ameaça de bomba contra avião obriga a aterragem de emergência em Bucareste

Um avião que partiu de Kutaisi, Geórgia, com destino a Varsóvia, Polónia, teve de fazer uma aterragem de emergência em Bucareste, Roménia, após receber uma ameaça de bomba contra a aeronave.



A aeronave foi evacuada de imediato.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Wizzair <a href="https://twitter.com/hashtag/W61576?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#W61576</a> Kutaisi, Georgia to Warsaw, Poland (Airbus A320 HA-LWX) diverted to Bucharest, Romania at 1315UTC today following a received bomb threat made against the aircraft. Landed Runway 26R. <a href="https://t.co/MoGjIXkFVG">pic.twitter.com/MoGjIXkFVG</a></p>— Airport Webcams (@AirportWebcams) <a href="https://twitter.com/AirportWebcams/status/1055469567278018560?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de outubro de 2018</a></blockquote>

(em actualização)