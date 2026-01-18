EUA reafirmam intenção de controlar Gronelândia: "Os europeus projetam fraqueza"

Numa entrevista à NBC, o secretário do Tesouro disse que os europeus vão acabar por ceder na sua postura em relação à Gronelândia e "perceber que têm de estar sob a proteção dos EUA".

Os Estados Unidos não vão recuar na sua intenção de controlar a Gronelândia e dizem mesmo que a Europa é demasiado fraca para garantir a sua própria segurança. Apesar de a União Europeia ter dito que será firme na defesa do direito internacional do seu território, o secretário do Tesouro norte-americano desvalorizou a capacidade do bloco evitar as tarifas adicionais anunciadas por Donald Trump contra oito países europeus.



Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fala sobre tarifas e acordos comerciais com o Japão e a China Bonnie Cash / Lusa-EPA

"Os europeus projetam fraqueza, os EUA projetam força. O Presidente acredita que a segurança reforçada não é possível sem a Gronelândia ser parte dos EUA", afirmou Scott Bessent, numa entrevista à NBC.

No sábado, Trump anunciou tarifas de 10% sobre os bens de oito países europeus, a começar a 1 de fevereiro, que serão elevadas para 25% em junho, caso não haja um acordo para a "compra na Gronelândia".

O Presidente francês já classificou estas taxas alfandegárias como "inaceitáveis" e prometeu que pedirá "a ativação do instrumento anti-coerção" da UE se as ameaças forem executadas - esta ferramenta, cuja implementação requer a maioria qualificada dos países da União Europeia, permite, entre outras medidas, o congelamento do acesso aos mercados públicos europeus ou o bloqueio de certos investimentos.

Bessent disse acreditar que os líderes europeus vão acabar por ceder: "Os líderes europeus vão reconsiderar e vão perceber que têm de estar sob a proteção dos EUA".

Em causa estão, neste momento, estão a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a França, a Alemanha, o Reino Unido, os Países Baixos e a Finlândia.

Trump insiste há meses que os Estados Unidos devem controlar a Gronelândia, um território semiautónomo da Dinamarca, membro da NATO, e disse no início desta semana que qualquer coisa menos do que a ilha ártica estar em mãos americanas seria inaceitável.