EUA. Lisa Montgomery, a primeira mulher executada em quase 70 anos

Depois de 12 anos no corredor da morte, Lisa Montgomery foi executada por injeção letal esta quarta-feira no Indiana. Com 52 anos, tornou-se na primeira mulher executada nos Estados Unidos desde 1953, depois de o Supremo Tribunal não aceitar mais pedidos de adiamento.





no complexo prisional de Terre Haute. Foi a 11.ª pessoa a receber uma injeção letal desde julho de 2020, quando o governo de Donald Trump retomou as execuções federais - não aconteciam há 17 anos.



A defesa de Montgomery, escreve a Reuters, pediu na passada semana clemência ao governo, afirmando que a mulher cometeu o crime depois de uma infância na qual foi abusada e repetidamente violada pelo padrasto. Os advogados pediam que passasse a vida na prisão.





convencer o tribunal de que a mulher estava demasiado doente mentalmente devido ao histórico de trauma e abusos sexuais. "O governo não parou por nada no seu objetivo de matar esta mulher destruída. Não podemos deixar isto acontecer outra vez", defendeu.



Lisa Montgomery foi declarada morta ao início da madrugada desta terça-feiraA advogada de Montgomery, Kelley Henry, acusou a administração Trump de "uso de poder desnecessário", após tentar

Lisa Montgomery foi condenada em 2007, depois de, em 2004, matar Bobbie Jo Stinnett, grávida de oito meses. Montgomery usou uma corda para estrangular a mulher de 23 anos e com uma faca de cozinha removeu o bebé da barriga da vítima. A criança sobreviveu.

Momentos antes da sua morte, escreve o Guardian, uma guarda prisional perguntou a Montgomery se tinha alguma última palavra por dizer. "Não", terá dito.